Africa de Sud, a doua finalista a CM de rugby, dupa un meci dramatic cu Tara Galilor

Ziare.

com

Sud-africanii au trecut cu mari emotii de campionii de la Six Nations Cup, scor 19-16, un meci in care in prima repriza nu am avut niciun eseu, fiind bifate doar lovituri de pedeapsa.Cei din Africa au inceput cu bine, 3-0 dupa lovitura batuta de Pollard, pentru ca Biggar sa egaleze in minutul 18. Acelasi Pollard a transformat alte 2 lovituri in minutele 20 si 35, pentru ca primul mitan sa se incheie la limita, 9-6, dupa ce iarasi Biggar a "dat la bete" cu un minut inainte de pauza.9-9 s-a facut putin dupa pauza, minutul 46, cand acelasi Biggar nu a avut emotii la o noua transformare. Primul eseu avea sa vina in minutul 57 prin de Allende, eseu care avea sa fie transformat de acelasi Pollard.Dar galezii nu s-au lasat si in minutul 65 au avut si ei aceeasi succesiune, eseu si transformare, prin Adams si Biggar.Lovitura decisiva a venit prin Pollard in minutul 76, lovitura care a dus practic la calificarea in marea finala de sambata viitoare, cu Anglia.Africa de Sud e campioana mondiala din 1995 si 2007, iar galezii au mai jucat de doua ori in penultimul act, la prima editie in 1987, si in 2011.Au evoluat echipele:Rezerve: 16. Elliot Dee, 17. Rhys Carre, 18. Dillon Lewis, 19. Adam Beard, 20. Aaron Shingler, 21. Tomos Williams, 22. Rhys Patchell, 23. Owen Watkin.Rezerve: 16. Malcolm Marx, 17. Steven Kitshoff, 18. Vincent Koch, 19. RG Snyman, 20. Franco Mostert, 21. Francois Louw, 22. Herschel Jantjies, 23. Frans Steyn.