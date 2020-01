Campioana en-titre a Angliei si a Europei la rugby va fi retrogradata, dupa o masura radicala

Ziare.

com

Saracens a depasit plafonul de salarii si a fost astfel aspru pedepsita de catre liga de rugby a Angliei, Premiership, care a si emis un comunicat de presa pe aceasta tema: "Dupa o discutie cu Saracens cu privire la respectarea regulamentului legat de salary-cap, s-a decis ca echipa Saracens sa fie retrogradata la finalul acestui sezon", se arata intr-un comunicat al Premiership, preluat de catre cei de la agentia de presa britanica BBC Clubul din Londra care a dominat categoric rugby-ul englez si european in ultimii ani a fost penalizat si in luna noiembrie cu 35 de puncte si amendat cu peste sase milioane de euro pentru depasirea plafonului de salarii in ultimele sezoane.Saracens a castigat de 5 ori campionatul in Anglia, este de trei ori campioana a Europei si are si doua Cupe ale Angliei si Tarii Galilor in palmares, in 1998 si 2015.Clubul are o istorie de 144 de ani, fiind fondat in 1876.D.A.