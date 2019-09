Campionatul Mondial de rugby: Rezultatele meciurilor de duminica. Lidera mondiala, victorie la scor cu Scotia

Ziare.

E un Campionat Mondial care va tine pana pe 2 noiembrie, iar din pacate Romania nu participa pentru prima data in istorie la o editie de CM, dupa ce "stejarii" au fost descalificati, intrucat au folosit in preliminarii jucatori fara drept de joc pentru Romania.Duminica, au avut loc trei meciuri si iata mai jos rezultatele complete:Lidera mondiala la zi Irlanda nu a avut niciun fel de emotii cu Scotia in prima sa partida de la acest CM. Acelasi lucru s-a intamplat si cu Anglia, care nu a tremurat in fata Tongai. Italia a inceput slab cu Namibia si a fost chiar condusa cu 7-0, dar echipa de Six Nations Cup si-a revenit destul de rapid in partida.Luni are loc un singur meci la CM din Japonia, Tara Galilor - Georgia, de la ora 13.15, in grupa D.Intregul turneu este televizat pe TVR 1 si TVR HD.