Campionatul Mondial de rugby: Rezultatele meciurilor de duminica. Noua Zeelanda zburda in Japonia, Franta, aproape sa se faca de ras cu Tonga

In prima intalnire a zilei, Noua Zeelanda a dispus clar de Namibia in grupa B, scor 71-9, desi africanii incepusera extrem de dezinvolt acest meci, conducand cu 3-0 din minutul 3.Neo-zeelandezii au marcat apoi doua eseuri rapid si au mai calmat spiritele, prin Reece si Lienert, dar namibienii au replicat prin alte doua lovituri de pedeapsa transformate, prin acelasi Stevens.A fost ultima iesire la rampa a tarii din Africa, Noua Zeelanda dominand din acel moment jocul, castigand partea secunda apoi cu un categoric 47-0.In clasament, Noua Zeelanda e lidera cu 14 puncte, fiind urmata de Africa de Sud si Italia, ambele cu 10 puncte.In fine, Franta a dispus in a doua partida a zilei de Tonga cu 23-21, extrem de strans dupa cum arata scorul, o partida care face parte din grupa C.Au fost doua reprize diametral opuse, cu Franta dominand clar primul mitan, avand la un moment dat, in minutul 34, chiar 17-0. Tonga a recuperat si pana la pauza a redus din handicap la 7-17.A urmat un nou eseu transformat de tongalezi, care au pus multa presiune apoi pana la final de meci, cand se apropiasera la doar doua lungimi de europeni.Anglia e lidera grupei C cu 15 puncte, fiind urmata de Franta cu 13 si de Argentina cu 6.Intregul Campionat Mondial este televizat pe TVR 1 si TVR HD.Este pentru prima data de la infiintarea CM de rugby, in 1987, cand Romania nu participa. Nationala noastra a pierdut dreptul de a merge in Asia dupa ce a folosit un rugbyst fara drept de joc pentru "stejari".Campioana mondiala en-titre este Noua Zeelanda.Citeste si: