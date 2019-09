Campionatul Mondial de rugby: Rezultatele meciurilor de duminica. Tara Galilor realizeaza marea surpriza

Ziare.

Ambele partide au avut loc in cadrul grupei D, ziua incepand cu partida dintre Georgia si Uruguay, terminata cu victoria europenilor,. Este prima a gruzinilor dupa esecul din prima etapa cu Tara Galilor, scor 43-14.Uruguay-ul, in schimb, pierde primul joc de la aceste Mondiale, dupa victoria din prima runda, scor 30-27 cu Fidji.Al doilea joc al zilei a fost si marea surpriza a rundei, Tara Galilor invingand una dintre favoritele la marele trofeu, Australia,, la capatul unui meci extrem de disputat si de echilibrat.Dupa aceasta etapa, Tara Galilor conduce grupa D cu 9 puncte, urmata fiind de Australia cu 6, Georgia cu 5, Uruguay cu 4 si Fidji cu 2 lungimi.Primele doua clasate din fiecare grupa merg in sferturi.Intregul turneu final din Japonia este televizat pe TVR 1 si TVR HD.