Campionatul Mondial de rugby: Rezultatele meciurilor de sambata. Anglia castiga marele derbi al zilei

Japonia a trecut astfel in grupa A de Samoa sambata, cu scorul de 38-19, bifand asadar a treia victorie din tot atatea meciuri disputate la acest CM, avand 14 puncte, fiind lidera detasata a acestei grupe.Irlanda are 11 puncte si ocupa locul 2, ea fiind lidera mondiala la zi a clasamentului IRB In grupa C, Anglia a dispus de Argentina in marele derbi al zilei, scor 39-10, dupa un inceput insa mult mai bun al sud-americanilor, care au condus cu 7-0. Argentina a avut insa un om eliminat din minutul 18, pe Lavanini, iar acest lucru a contat mult in desfasurarea ulterioara a partidei.In clasamentul grupei, Anglia e lidera cu 15 puncte, cu trei victorii din 3 meciuri, fiind urmata de Franta cu 9 puncte.In fine, Australia a dispus de Uruguay in grupa sa D, scor 45-10, fiind noua lidera din clasament, cu 11 puncte, doua peste Tara Galilor, care are insa un meci mai putin disputat.Anglia e singura tara europeana care a castigat vreodata CM de rugby, de la infiintarea sa, din 1987.Duminica va reintra in arena campioana mondiala en-titre Noua Zeelanda, care va evolua cu Namibia, dar avem programat si meciul Franta - Tonga.Intreg Campionatul Mondial este televizat pe TVR 1 si TVR HD.