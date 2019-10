Ce scrie presa din Noua Zeelanda dupa eliminarea socanta din semifinalele CM de rugby: "Nimeni nu vrea sa vorbeasca despre asta"

The front page of the New Zealand Herald on Sunday morning: pic.twitter.com/3ZKSMIbyOr - Mike Henson (@MikeHensonBBC) October 26, 2019

Anglia a etalat un rugby de mare clasa si a reusit sa provoace marea surpriza, eliminarea Noii Zeelande, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Duminica, cunoscutul cotidian New Zealand Herald a publicat o prima pagina aproape toata in negru, in care in mijlocul ei, se poate citi, cu caractere extrem de mici: "All Blacks au fost eliminati de la Cupa Mondiala. Daca vreti sa stiti mai multe, mergeti la paginile de sport"."Nimeni nu vrea sa vorbeasca despre aceasta eliminare si pagina noastra reflecta acest lucru. Cu toata sinceritatea, aceasta informatie nu am fi vrut sa o publicam. Niciun neo-zeelandez nu ar fi vrut sa citeasca asa ceva", mai adauga cei din redactia de mai sus, care au asemanat aceasta eliminare cu "sfarsitul lumii", mai spunand despre acest esec ca este ca un "soare care apune peste visul All Blacks de a castiga de trei ori la rand Cupa Mondiala".Anglia va intalni in marea finala invingatoarea din semifinala 2, Tara Galilor - Africa de Sud, meci care are loc duminica de la 11.Noua Zeelanda era castigatoarea ultimelor 2 editii de Cupa Mondiala.Finala mare va avea loc pe 2 noiembrie, la Yokohama.Noua Zeelanda a castigat trofeul in 1987, 2011 si 2015, in timp ce Anglia e singura tara europeana castigatoare de CM de rugby, la editia din 2003.D.A.