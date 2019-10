Cunoastem si ultima semifinala a Campionatului Mondial de rugby. Japonia nu a putut face marea surpriza

Ziare.

com

Dupa ce Tara Galilor a trecut la limita si dramatic de Franta in dimineata zilei de duminica, scor 20-19, a venit randul ultimul sfert de finala, cel dintre Japonia si Africa de Sud.Din pacate pentru tara gazda, rugbyistii niponi nu au putut repeta jocul de acum 4 ani, cand invingeau aceeasi selectionata africana, dar nici macar jocul din acest an din grupe, cand rapuneau liderul mondial, Irlanda.Astfel, Africa de Sud a trecut categoric de Japonia, scor 26-3 (dupa 5-3 la pauza), obtinand calificarea in semifinale.Makazole Mapimpi (2) si Faf de Klerk au marcat eseuri pentru Springboks. Singurele puncte ale niponilor au fost reusite de Yu Tamura, printr-o lovitura de penalitate.Africa de Sud va intalni astfel Tara Galilor in semifinale, la Yokohama, pe 27 octombrie, o partida intre campioanele en-titre din emisfera de sud si emisfera de nord.Echipele de start:Rezerve: 16. Malcolm Marx, 17. Steven Kitshoff, 18. Vincent Koch, 19. RG Snyman, 20. Franco Mostert, 21. Francois Louw, 22. Herschel Jantjies, 23. Frans Steyn.Rezerve: 16. Atsushi Sakate, 17. Isileli Nakajima, 18. Asaeli Ai Valu, 19. Wimpie van der Walt, 20. Amanaki Mafi, 21. Fumiaki Tanaka, 22. Rikiya Matsuda, 23. Lomano Lemeki.In cealalta semifinala, se vor duela Noua Zeelanda si Anglia.