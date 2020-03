Doliu in lumea sportului: A murit la doar 41 de ani

Ziare.

Matthew J Watkins, cu 18 selectii in nationala Tarii Galilor, s-a retras in 2011, iar in 2013 a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu o forma rara de cancer osos.Dupa o lunga lupta, Matthew J Watkins a murit astazi si lasa in urma o sotie, Stacey, si doi copii, Sior si Tal, anunta BBC Sport In cariera sa, Watkins a evoluat pentru Newport, Llanelli, Llanelli Scarlets, Glouchester si Newport Gwent Dragons.I.G.