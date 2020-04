Doliu in sportul romanesc: A murit un fost jucator si antrenor

Ziare.

Emil Crisan a avut ''o viata dedicata sportului cu balonul oval'', el fiind cunoscut si sub numele de "Amore".''Rezerva la echipa nationala a Romaniei pe postul de fundas a celebrului Alexandru Penciu, jucator iubit si controversat deopotriva, Crisan si-a inceput cariera de jucator ca junior la Stiinta Cluj, iar ca senior a mai jucat la Cluj, Dinamo , Rulmentul Barlad si Politehnica Iasi'', potrivit sursei amintite.Ca antrenor a pregatit-o pe CSS Unirea Iasi, formand o serie de mari jucatori care au reprezentat cu rugbyul romanesc in tara si peste hotare.Federatia Romana de Rugby si-a exprimat regretul fata de decesul fostului jucator si antrenor, intr-o postare in aceeasi retea de socializare.