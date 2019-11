Noua Zeelanda a castigat finala mica de la Cupa Mondiala: Victorie clara cu Tara Galilor

Ziare.

Tripla campioana mondiala a mai atenuat prin acest succes amaraciunea ratarii calificarii in finala.All Blacks au marcat sase eseuri in acest meci, prin Joe Moody (5), Beauden Barrett (13), Ben Smith (33, 41), Ryan Crotty (42) si Richie Mo'unga (76), cinci dintre ele transformate de Mo'unga (7, 14, 34, 42, 44).Victoria cu Tara Galilor a reprezentat si o ocazie frumoasa pentru neozeelandezi de despartire de selectionerul Steve Hansen si de capitanul Kieran Read.Galezii au inscris doua incercari, prin Hallam Amos (19) si Josh Adams (59), ambele transformate, de Rhys Patchell (21), respectiv Dan Biggar (61), Patchell marcand si dintr-o lovitura de penalitate (27).Tara Galilor s-a clasat o singura data pe podium, la editia inaugurala, din 1987, dupa 22-21 cu Australia.Noua Zeelanda a ajuns la 31 de meciuri consecutive castigate in fata galezilor, in decursul a 66 de ani.: 15. Beauden Barrett, 14. Ben Smith, 13. Ryan Crotty, 12. Sonny Bill Williams, 11. Rieko Ioane, 10. Richie Mo'unga, 9. Aaron Smith, 8. Kieran Read, 7. Sam Cane, 6. Shannon Frizell, 5. Scott Barrett, 4. Brodie Retallick, 3. Nepo Laulala, 2. Dane Coles, 1. Joe Moody. Selectioner: Steve Hansen.Rezerve: 16. Liam Coltman, 17. Atu Moli, 18. Angus Ta'avao, 19. Patrick Tuipulotu, 20. Matt Todd, 21. Brad Weber, 22. Anton Lienert-Brown, 23. Jordie Barrett.: 15. Hallam Amos, 14. Owen Lane, 13. Jonathan Davies, 12. Owen Watkin, 11. Josh Adams, 10. Rhys Patchell, 9. TomosWilliams, 8. Ross Moriarty, 7. James Davies, 6. Justin Tipuric, 5. Alun Wyn Jones, 4. Adam Beard, 3. Dillon Lewis, 2. Ken Owens, 1. Nicky Smith. Selectioner: Warren Gatland.Rezerve: 16. Elliot Dee, 17. Rhys Carre, 18. Wyn Jones, 19. Jake Ball, 20. Aaron Shingler, 21. Gareth Davies, 22. Dan Biggar, 23. Hadleigh Parkes.A arbitrat englezul Wayne Barnes.