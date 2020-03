Prima federatie care intra in faliment din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

com

Plasandu-se sub protectia capitolului 11 din Legea americana a falimentului, USA Rugby sper sa se reorganizeze si sa isi restructureze datoria."Provocarile financiare existente au fost accentuate de impactul pandemiei de Covid-19 asupra activitatilor legate de rugby", a justificat instanta, care a oprit toate competitiile sale nationale incepand din 20 martie, aflandu-se de atunci fara venituri si obligata sa acopere un deficit financiar.In Statele Unite, la fel ca in intreaga lume, sportul a fost pus intr-o situatie extrem de dificila din cauza propagarii galopante a pandemiei, in ultimele saptamani.Dosarul plasarii in faliment cuprinde un plan de sprijin financiar, aprobat de comitetul executiv al instantei conducatoare la nivel mondial, World Rugby. Scopul este de a permite Federatiei americane sa se reorganizeze, impreuna cu alti creditori, pentru a stabili un posibil plan de restructurare."Aceasta organizatie trece prin cea mai dificila perioada a existentei sale. Niciuna dintre deciziile noastre nu a fost luata usor", a declarat Barbara O'Brien, presedinta USA Rugby.Aceasta a precizat ca selectionatele nationale, masculina si feminina, de rugby in XV si VII, vor continua sa participe la competitiile la care sunt inscrise, atunci cand rugby-ul isi va putea recapata drepturile, dupa pandemie.