Romania a fost exclusa de la Cupa Mondiala de rugby

Decizia poate fi atacata cu apel in cel mult 14 zile si vine dupa ce echipa Romaniei a folosit un sportiv fara drept de joc.Problemele noastre pleaca de la faptul ca l-am folosit in preliminarii pe jucatorul Sione Faka'osilea, care in trecut a reprezentat Tonga. Situatia acestuia era incerta, dar forul nostru a considerat ca acesta eligibil, dupa o corespondenta externa.Federatia Internationala a hotarat astfel sa pierdem cate 5 puncte din fiecare meci disputat in preliminarii, ceea ce a dus la excluderea Romaniei de la Cupa Mondiala.Intr-o prima reactie, Federatia Romana de Rugby a anuntat ca va contesta decizia luata de Comisiei de Solutionare a Disputelor din cadrul federatiei internationale."Federatia Romana de Rugby nu poate accepta o decizie in care echipele care incalca regulamentele cu buna stiinta sau din ignoranta sunt tratate identic cu cele care respecta toti pasii procedurali indicati, mai ales in contextul in care aceasta hotarare neaga un drept competitional castigat pe teren de jucatorii echipei nationale, construit cu migala si efort in ani de zile. Seria de participari neintrerupte la Cupa Mondiala de Rugby nu trebuie sa fie incheiata de o atare decizie. Comisia de Solutionare a Disputelor a constatat lipsa unei baze de date publice autorizate in care sa se faca verificarile necesare, evaluand demersurile consecvente ale Federatiei Romane de Rugby drept similare lipsei unor investigatii si a unor inscrisuri obligatorii, constatate in cazul celorlalte 2 federatii sanctionate identic cu Romania.FRR va contesta aceasta decizie la Comisia de Apel a World Rugby, luptand cu toate mijloacele si instrumentele disponibile pentru interesele rugbyului romanesc. Folosirea unui jucator neeligibil intr-un meci atrage automat sanctiunea amenzii, conform Regulii 8.5.1 din Manualul World Rugby. Pentru a atrage sanctiunea depunctarii, trebuie sa fie identificate circumstante agravante in modul in care federatia gestioneaza procesul de verificare a eligibilitatii. Federatia Romana de Rugby considera ca intreaga sa conduita dovedeste existenta unor circumstante atenuante evidente, baza pe care isi va formula apelul impotriva deciziei Comisiei de Solutionare a Disputelor.Sprijinul vostru, al celor care indragiti acest sport si solidaritatea ca valoare activa a sa, sunt esentiale in sustinerea cauzei noastre si a circumstantelor exceptionale care trebuie luate in calcul in evaluarea situatiei eligibilitatii sportivului Sione Faka'osilea si in decizia de sanctionare. Daca precizarile referitoare la aspectele financiare ale acestei decizii ni le asumam complet, depunctarea, asa cum a fost ea indicata, fara a se tine cont de specificitatea cazului Romaniei, va fi combatuta din respect pentru toti cei care sunt afectati de aceasta hotarare, cat si pentru toti cei care imbratiseaza rugbyul si valorile sale", se arata in comunicatul Federatiei Romane de Rugby.Pe langa excluderea de la Cupa Mondiala, Federatia Romana de Rugby a fost penalizata si cu o amenda in valoare de 100 de mii de lire sterline.Alaturi de Romania, Spania si Belgia au fost si ele penalizate de Federatia Internationala de Rugby din acelasi motiv.C.S.