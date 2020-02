Romania a invins la scor Spania, in Rugby Europe Championship

Ziare.

com

In ciuda scorului, meciul nu a fost unul dominat de tricolori, care au fost supusi unei presiuni extraordinare in special in mitanul secund, insa "cheia" succesului a fost apararea foarte buna a "stejarilor" si fructificarea ocaziilor avute.Florin Vlaicu a stabilit scorul pauzei, 6-0, prin concretizarea a doua lovituri de pedeapsa, in minutele 5 si 33, el avand si o ratare in minutul 31.Tot Vlaicu a pus alte trei puncte pe tabela dintr-un procedeu asemanator in partea a doua a jocului, in minutul 50, pentru ca in minutul 53 Ionel Melinte sa izbuteasca primul eseu al romanilor, transformat de Vlaicu.Au urmat apoi aproape 25 de minute in care oaspetii au atacat in valuri, presand permanent dar fara a reusi sa desfaca defensiva tricolorilor. Mai mult, cei care au inscris au fost tot "stejarii" care in minutul 76 au beneficiat de o lovitura de penalitate, transformata in puncte de Florin Vlaicu.In primul minut suplimentar de joc, spaniolii au izbutit un eseu, prin Richard Stewart, transformat de Brad Linklater, insa tabela a fost inchisa prin eseul lui Melinte, din minutul 84, netransformat.Romania a obtinut astfel primul succes din actuala campanie din REC, dupa ce a pierdut primele doua confruntari, 41-13 cu Georgia, la Tbilisi, si 22-11 cu Portugalia, la Caldas da Rainha, si asteapta acum partida cu Rusia, de la Krasnodar, programata pe 7 martie.La Botosani s-au confruntat echipele:1. Alexandru Savin (CSA Steaua), 2. Eugen Capatina (Timisoara Saracens), 3. Horatiu Pungea (Timisoara Saracens), 4. Johan van Heerden (CS Dinamo), 5. Adrian Motoc (Agen), 6. Mihai Macovei (capitan; Colomiers), 7. Dragos Ser (CSA Steaua), 8. Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (CSA Steaua), 11. Nicolas Onutu (CS Vienne Rugby), 12. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 13. Catalin Fercu (Timisoara Saracens), 14. Marius Simionescu (Timisoara Saracens), 15. Ionel Melinte (Timisoara Saracens). Antrenor: Andy Robinson.Rezerve: 16. Constantin Pristavita (CSM Stiinta Baia Mare), 17. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia), 18. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 19. Adrian Ion (CS Tomitanii Constanta), 20. Tudorel Bratu (CS Dinamo), 21. Vladut Popa (Timisoara Saracens), 22. Moa Maliepo (Timisoara Saracens), 23. Costel Burtila (Rugby Club Hyeres-Carqueiranne-La Crau).1. Thierry Futeu, 2. Marco Pinto, 3. Alberto Blanco, 4. Lucas Guillame, 5. Joshua Peters, 6. Fred Quercy, 7. Gauthier Gibouin (capitan), 8. Lionel Tauli, 9. Lucas Rubio, 10. Bradley Linklater, 11. Ignacio Contardi, 12. Alvar Gimeno, 13. Richard Stewart, 14. Julen Goia, 15. John Bell. Antrenor: Santiago Santos.Rezerve: 16. Jose Diaz, 17. Vicente Del Hoyo, 18. Jon Zabala, 19. Victor Sanchez, 20. Juan Guido, 21. Tomas Munilla, 22. Pierre Nueno, 23. Baltazar Taibo.Meciul a fost arbitrat de georgienii N. Amasukeli, T. Gvirjisvili si S. Tagareisvili.