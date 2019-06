Romania invinge la limita Brazilia intr-un meci test la rugby

Ziare.

''Stejarii'', care au fost condusi la pauza, au reusit trei eseuri, prin Cristian Chirica, Ovidiu Cojocaru si Florin Vlaicu, acesta transformand doua s0i1 inscriind si dintr-o lovitura de pedeapsa.Romania a castigat ambele partide sustinute in America de Sud, in prima invingand Chile cu 27-11.In meciul cu Brazilia, Romania a inceput cu urmatorul XV: 1. Alexandru Savin ( CSM Bucuresti ), 2. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 3. Alexandru Gordas (CSM Bucuresti), 4. Ionut Muresan (Timisoara Saracens), 5. Marius Antonescu (Bourg-en-Bresse), 6. Mihai Macovei (capitan) (Colomiers), 7. Adrian Ion (CSM Bucuresti), 8. Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua ), 10. Daniel Plai (CSA Steaua), 11. Nicolas Onutu (CSM Bucuresti), 12. Florin Vlaicu (CSM Bucuresti), 13. Taylor Gontineac (Clermont Espoirs), 14. Mihai Lamboiu (CSM Stiinta Baia Mare), 15. Dorin Manole (CSM Stiinta Baia Mare).Rezerve au fost: 16. Constantin Pristavita (CSM Stiinta Baia Mare), 17. Eugen Capatina (Timisoara Saracens), 18. Cosmin Manole (CS Dinamo ), 19. Johan Van Heerden (Perpignan), 20. Marius Iftimiciuc (Timisoara Saracens), 21. Gabriel Rupanu (Timisoara Saracens), 22. Tudor Boldor (CSA Steaua), 23. Robert Neagu (CSA Steaua).Staff-ul este alcatuit din: Marius Tincu - antrenor principal interimar, Lasa Tavartkiladze - antrenor, Mugurel Preda - antrenor, Florin Tasca - preparator fizic, Constantin Gheara - manager, Ciprian Caplescu - asistent manager, Mihai Matei - manager media, Wanya-Cringu Daniel-Razvan - doctor, George Radu - kinetoterapeut, Valentin Toma - kinetoterapeut.Brazilia a evoluat in formula: 1. Lucas Abud, 2. Wilton Rebolo, 3. Jardel Vettorato, 4. Matteo Dell'acqua, 5. Luiz Vieira, 6. Cleber Dias, 7. Arthur Bergo, 8. Andre Arruda, 9. Lucas Duque, 10. Josh Reeves, 11. Danial Silva, 12. Moises Duque, 13. Felipe Sancery, 14. Jacobus De Vet, 15. Daniel Sancery.Rezerve: 16. Yan Rosseti, 17. Joao Talamini, 18. Matheus Rocha, 19. Gabriel Paganini, 20. Lucas Piero, 21. Laurent Bourda-Couhet, 22. Lucas Tranquez, 23. Lorenzo Massari.