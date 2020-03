Romania, invinsa de Rusia in Rugby Europe Championship

Ziare.

com

"Stejarii" au suferit a treia lor infrangere in acest an si ocupa ultimul loc in clasament (sase).Romania a deschis scorul prin Florin Vlaicu, din lovitura de pedeapsa (0-3), dar apoi rusii au intors scorul prin doua lovituri de penalitate marcate de Ramil Gaisin. Vlaicu a egalat (6-6), dintr-o penalitate reusita intr-un moment in care Romania juca in 14. Maliepo a marcat un eseu, transformat de Vlaicu, iar scorul a devenit 13-6 pentru "stejari".Avantajul a durat putin, pentru Rusia a intrat la pauza cu 20-13, gratie eseurilor semnate de Zikov si Magomedov, transformate de Gaisin. Golosnitki a marcat al treilea eseu al gazdelor, dupa pauza, scorul devenind 25-13. Romania a recuperat din diferenta, in urma incercarii lui Melinte (25-18).Pana la final, fiecare echipa a mai marcat un eseu transformat, gazdele prin Kusnarev (tot el l-a transformat), iar Romania prin Simionescu (transformat de Melinte), astfel ca echipa noastra a obtinut punctul bonus defensiv.Romania venea dupa prima victorie in 2020, 24-7 cu Spania la Botosani. "Stejarii" au pierdut primele doua partide din acest sezon, 13-41 cu Georgia si 11-22 cu Portugalia, ambele in deplasare. Rusia avea o victorie (19-18 cu Portugalia) si doua infrangeri (12-31 cu Spania si 21-38 cu Belgia).Echipa de start a Romaniei: 1. Alexandru Savin (CSA Steaua), 2. Eugen Capatina (Timisoara Saracens), 3. Horatiu Pungea (Timisoara Saracens), 4. Johannes Van Heerden (CS Dinamo), 5. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 6. Adrian Motoc (Agen), 7. Dragos Ser (CSA Steaua), 8. Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), 9. Florin Surugiu (capitan; CSA Steaua), 10. Daniel Plai (CSA Steaua), 11. Robert Neagu (CSA Steaua), 12. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 13. Moa Maliepo (Timisoara Saracens), 14. Marius Simionescu (Timisoara Saracens), 15. Ionel Melinte (Timisoara Saracens).Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 17. Ionel Badiu (Valence Romans Drome Rugby), 18. Kamil Sobota (ACS Tomitanii), 19. Adrian Ion (ACS Tomitanii), 20. Gabriel Rupanu (Timisoara Saracens), 21. Vladut Popa (Timisoara Saracens), 22. Tudor Boldor (CSA Steaua), 23. Costel Burtila (Rugby club Hyeres-Carqueiranne-La Crau).Staff-ul tehnic: Andrew Robinson - antrenor principal, Lasa Tavarkiladze - antrenor asistent, Sosene Anesi - antrenor asistent, Florin Tasca - preparator fizic, Dan Wanya Crangu si Daniel Razvan - doctori, Catalin Neamtu - kinetoterapeut, Radu George - kinetoterapeut, Daniel Carpo - manager, Sandu Constantin - kitman, Thomas Meredith - videoanalist.Romania va juca ultimul meci din acest sezon contra Belgiei, la Botosani, pe 14 martie.