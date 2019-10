S-a stabilit prima semifinala a Campionatului Mondial de rugby

Ziare.

com

All Blacks au facut o partida de exceptie in fata unui adversar care, desi a debutat la turneul final al CM de pe prima pozitie in ierarhia mondiala, nu a impresionat nici in grupa, unde s-a inclinat incredibil in fata Japoniei (19-12), iar sambata a practicat un joc mediocru pentru acest nivel, ce nu a pus nicio problema neozeelandezilor care au dominat autoritar confruntarea de la un cap la altul.Evolutia irlandezilor a fost departe de cea aratata in urma cu un an, atunci cand intr-un meci-test invingeau pe All Blacks la Dublin, pe AVIVA Stadium, cu 16-9.Aaron Smith (2), Beauden Barrett, Codie Taylor, Matt Todd, George Bridge si Jordie Barrett au reusit eseuri pentru campioana mondiala, Richie Mo'unga transformand patru dintre ele si tot el fructificand o lovitura de pedeapsa.''Verzii'' au avut doua eseuri, unul izbutit de Robbie Henshaw, celalalt de penalizare, primul fiind transformat de Joey Carbery.Anglia si Noua Zeelanda se vor intalni astfel in prima semifinala a Mondialului nipon, pe 26 octombrie, la Yokohama.La Tokyo s-au confruntat echipele:Noua Zeelanda: 15. Beauden Barrett, 14. Sevu Reece, 13. Jack Goodhue, 12. Anton Lienert-Brown, 11. George Bridge, 10. Richie Mo'unga, 9. Aaron Smith, 8. Kieran Read (capitan), 7. Sam Cane, 6. Ardie Savea, 5. Sam Whitelock, 4. Brodie Retallick, 3. Nepo Laulala, 2. Codie Taylor, 1. Joe MoodyRezerve: 16. Dane Coles, 17. Ofa Tuungafasi, 18. Angus Ta'avao, 19. Scott Barrett, 20. Matt Todd, 21. TJ Perenara, 22. Sonny Bill Williams, 23. Jordie BarrettIrlanda: 15. Rob Kearney, 14. Keith Earls, 13. Garry Ringrose, 12. Robbie Henshaw, 11. Jacob Stockdale, 10. Johnny Sexton, 9. Conor Murray, 8. CJ Stander, 7. Josh van der Flier, 6. Peter O'Mahony, 5. James Ryan, 4. Iain Henderson, 3. Tadgh Furlong, 2. Rory Best (capitan), 1. Cian HealyRezerve: 16. Nial Scannell, 17. Dave Kilcoyne, 18. Andrew Porter, 19. Tadhg Bierne, 20. Ryhs Ruddok, 21. Luke McGrath, 22. Joey Carbery, 23. Jordan Larmour.