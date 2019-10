Scandal urias la Campionatul Mondial de rugby

Ziare.

World Rugby a anuntat ca "este la curent" cu faptul ca pe retelele de socializare circula o fotografie in care arbitrul sud-african Jaco Peyper apare alaturi de un grup de suporteri ai Tarii Galilor, dupa meciul cu francezii, disputat duminica la Oita (Japonia)."Ar fi inadecvat sa facem alte comentarii in timp ce suntem pe punctul de a stabili faptele", a precizat Federatia internationala intr-un comunicat citat de AFP.In fotografia respectiva, arbitrul sud-african imita, alaturi de sapte suporteri galezi, lovitura cu cotul aplicata de Vahaamahina jucatorului galez Aaron Wainwright, in urma careia francezul a fost eliminat definitiv din joc in minutul 49 al meciului pierdut la limita de Les Bleus."Aceasta fotografie, daca este adevarat, este socanta si sunt necesare explicatii", a reactionat duminica seara vicepresedintele Federatiei franceze de rugby, Serge Simon, pe contul sau de Twitter.