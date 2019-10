Steaua a invins Dinamo in derbiul de la rugby, chiar in "Stefan cel Mare"

Ziare.

Stelistii au castigat fara emotii in deplasare marele derbi din rugby, dominand cu autoritate partida disputata pe stadionul "Florea Dumitrache" din "Stefan cel Mare". Scorul eseurilor reusite in acest meci reflecta clar dominarea stelista, 6-1!Clasamentul din Superliga CEC Bank e condus in acest moment de Stiinta Baia Mare cu 23 de puncte, urmata de Timisoara Saracens, cu 22 de puncte, si Steaua, cu 20 de puncte. Dinamo e pe 5, cu 9 puncte.Reamintim fanilor fotbalului ca FCSB si Dinamo se vor infrunta in marele derbi al fotbalului romanesc, sambata de la ora 20.30, LIVE pe Ziare.com. Meciul are loc pe Arena Nationala.Tot sambata, Stiinta Baia Mare a castigat la HCM Buzau cu 48-3.Steaua are 7 victorii la rand in marile derbiuri din rugby cu Dinamo, incepand cu 2016.Citeste si: