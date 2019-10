Surpriza uriasa la Mondialul de rugby: Anglia invinge Noua Zeelanda si se califica in finala!

Ziare.

Englezii lui Eddie Jones au inceput tare partida si Manu Tuilagi, sportiv nascut in Samoa, a culcat balonul oval in terenul de tinta advers inca din minutul 2.Jocul bun al englezilor a continuat si, dupa o lovitura de pedeapsa transformata de George Forde, s-a intrat la pauza cu un neasteptat 10-0.Nici in partea secunda nivelul reprezentativei Angliei nu a scazut, astfel ca Noua Zeelanda nu a izbutit decat un singur eseu, prin Ardie Savea, la capatul primei ore de joc.A fost mult prea putin pentru a emite pretentii din partea echipei care a castigat ultimele doua titluri mondiale.Anglia s-a impus cu 19-7 si s-a calificat in marea finala, acolo unde va da peste invingatoarea duelului dintre Tara Galilor si Africa de Sud, meci programat duminica.: Elliot Daly; Anthony Watson, Manu Tuilagi (Jonathan Joseph 74), Owen Farrell (cpt), Jonny May (Henry Slade 44); George Ford , Ben Youngs (Willi Heinz 63); Mako Vunipola (Joe Marler 70), Jamie George (Luke Cowan-Dickie 70), Kyle Sinckler (Dan Cole 46), Maro Itoje, Courtney Lawes (George Kruis), Tom Curry, Sam Underhill (Mark Wilson 70), Billy Vunipola.: Beauden Barrett; Sevu Reece, Jack Goodhue (Sonny Bill Williams 55), Anton Lienert-Brown, George Bridge (Jordie Barrett 50); Richie Mo'unga, Aaron Smith (TJ Perenara 55); Joe Moody (Ofa Tuungafasi 63), Codie Taylor (Dane Coles 50), Nepo Laulala (Angus Ta'avao 53), Brodie Retallick, Samuel Whitelock (Patrick Tuipulotu 67), Scott Barrett (Sam Cane 40), Ardie Savea, Kieran Read (cpt).M.D.