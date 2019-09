Surpriza uriasa la Mondialul de rugby: Japonia obtine o victorie istorica in fata Irlandei

Ziare.

com

Agresivi si perfect organizati, rugbystii niponi au reusit sa perturbe jocul foarte calculat al irlandezilor, care au avut insa un inceput bun de meci, conducand cu 12-3 dupa 20 de minute de joc, gratie eseurilor reusite de Garry Ringrose (15) si Rob Kearney (20), ultimul urmat de transformarea lui Jack Carty. Japonezii au punctat la randul lor pe parcursul primei reprize in urma loviturilor de penalitate transformate de Yu Tamura (17, 33, 39), astfel ca diferenta la pauza a fost de trei puncte in favoarea irlandezilor (12-9).Repriza secunda a avut un inceput echilibrat, inainte ca japonezii sa reuseasca primul lor eseu in minutul 58, prin Kenki Fukuoka, urmat de transformarea lui Tamura, gratie carora nationala "Florii de cires" a preluat conducerea (16-12), spre incantarea celor 50.000 de spectatori prezenti in tribuneAcelasi Yu Tamura a stabilit si scorul final al intalnirii, in urma unei lovituri de penalitate, de la 22 m de buturile irlandezilor (72).Acesta este al doilea succes consecutiv pentru rugbysti niponi, de la startul competitiei, dupa cel obtinut in fata nationalei Rusiei (30-10), in meciul de deschidere.Japonia a preluat conducerea in clasamentul Grupei A, cu 9 puncte, fiind urmata de Irlanda, 6 puncte, Samoa, 5 puncte, Scotia si Rusia, 0 puncte fiecare.Urmatoarea adversara a japonezilor va fi Samoa, pe care o vor infrunta pe 5 octombrie, la Toyota , in timp ce Irlanda va juca impotriva Rusiei, pe 3 octombrie, la Kobe.Au evoluat formatiile:Japonia: Yamanaka (Fukuoka 51) - Matsushima, Lafaele, Nakamura, Lemeki - Tamura, Nagare (Tanaka 57) - Labuschagne, A. Mafi (Leitch 31), Himeno - Moore, L. Thompson (Van der Walt 64) - Koo (Ai Valu 55), Horie, Inagaki (Nakajima 64).Irlanda: R. Kearney (L. McGrath 70) - Earls, Ringrose, C. Farrell (Larmour 62), Stockdale - Carty (Carbery 62), Murray - Van der Flier, Stander, O'Mahony (Ruddock 56) - Ryan, Henderson (Beirne 67) - Furlong (Porter 47, Furlong 56, Porter 62), R. Best (S. Cronin 62), Healy (Kilcoyne 47).Arbitru: Angus Gardner (Australia).