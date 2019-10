Tara Galilor se califica dramatic in semifinalele CM de rugby, dupa un meci de 5 stele cu Franta

Ziare.

Galezii au trecut de francezi cu scorul de 20-19, asta desi la pauza "cocosii galici" conduceau cu scorul de 19-10. Un meci cu doua reprize diametral opuse, cu francezii dominand fara discutie primul mitan, in care au avut la un moment dat si 12-0!Jucatorii cu dragonul rosu pe piept au intors insa senzational soarta partidei dupa pauza, profitand e drept si de faptul ca in minutul 48 Sebastien Vahaamahina, unul dintre jucatorii de baza ai francezilor, a vazut cartonasul rosu si a fost eliminat.Partida de duminica a amintit de episodul consumat in acest la Six Nations Cup, cand Franta conducea la Paris pe aceeasi Tara a Galilor cu 16-0 la pauza, pentru ca apoi galezii sa intoarca din nou si sa castige cu 24-19. Ulterior ei au castigat si Trofeul celor 6 Natiuni, bifand si Marele Slem.Aaron Wainwright si Ross Moriarty au reusit eseuri pentru galezi, ambele transformate de Dan Biggar. Francezii au avut 3 eseuri reusite in aceasta dimineata, prin Sebastien Vahaamahina, Charles Ollivon si Virimi Vakatawa.Tara Galilor va juca in semifinale, pe 27 octombrie la Yokohama, cu invingatoarea din partida Japonia - Africa de Sud.Echipele de start:Rezerve: 16. Elliot Dee, 17. Rhys Carre, 18. Dillon Lewis, 19. Aaron Shingler, 20. Ross Moriarty, 21. Tomos Williams, 22. Rhys Patchell, 23. Owen Watki.Rezerve: 16. Camille Chat, 17. Cyril Baille, 18. Emerick Setiano, 19. Paul Gabrillagues, 20. Louis Picamoles, 21. Baptiste Serin, 22. Camille Lopez, 23. Vincent Rattez.In prima semifinala se vor duela Anglia si Noua Zeelanda dupa victoriile din sferturi de sambata cu Australia si Irlanda.