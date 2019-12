Tragedie in lumea sportului: S-a stins din viata la doar 36 de ani

Ziare.

Vineri, clubul Castres a anuntat ca rugbystul francez de origine senegaleza a fost internat "in stare critica" la spitalul Georges Pompidou din capitala Frantei.Dupa o alerta cardiaca, Diarra a fost victima unui accident vascular cerebral, la domiciliul sau, fiind transportat la spital, unde a fost supus unei interventii chirurgicale.Apropiatii sau au declarat ca jucatorul a suferit apoi mai multe AVC-uri, care i-au provocat leziuni cerebrale atat de ireversibile incat medicii au luat in calcul oprirea tuturor procedurilor.Supranumit "Ibou", Diarra a cucerit in 2013 titlul de campion al Frantei cu Castres, echipa la care a evoluat incepand din 2009 si pana in 2016. El s-a retras din activitate anul trecut, dupa ce a disputat in total 180 de meciuri in prima liga franceza, majoritatea in tricoul lui Castres.Ibrahim Diarra a purtat o singura data tricoul selectionatei Frantei, in 2008, impotriva Italiei, intr-o partida din Turneul celor Sase Natiuni.