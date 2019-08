Tragedie in rugby-ul mondial. Un sportiv de 20 de ani a fost gasit mort in camera de hotel

Ziare.

Rugbistul Archie Bruce, in varsta de 20 de ani, a fost gasit mort duminica dimineata, in camera sa de hotel din Franta, dupa cum anunta agentia de presa britanica BBC Sambata, el debutase pentru echipa sa Batley Bulldogs, intr-un meci cu Toulouse, din Betfred Championship. El fusese transferat de la formatia de amatori Dewsbury Moor chiar inaintea plecarii in Franta."Batley Bulldogs anunta cu mare tristete trecerea in nefiinta a jucatorului Archie Bruce (20 de ani), care a fost gasit in camera lui de hotel, in aceasta dimineata, dupa ce si-a facut aseara debutul in meciul cu Toulouse. Familia lui Archie a fost informata. Batley Bulldogs, Rugby Football League si RFL Benevolent Fund vor sustine familia lui, in timp ce ancheta autoritatilor franceze continua, iar echipa si-a amanat revenirea in Marea Britanie. Familia lui Archie a cerut discretie in aceste cele mai dificile momente", a fost declaratia presedintelui clubului, Kevin Nicholas, intr-un comunicat de presa, conform sursei citate mai sus.D.A.