Un sportiv a devenit voluntar pe Ambulanta

Ziare.

com

Potrivit AFP, sambata trecuta, Mbanda era pregatit sa intre alaturi de coechipierii sai pe teren, pe Stadio Olimpico, contra nationalei Angliei, in Turneul celor Sase Natiuni, insa meciul s-a amanat. Acum, Mbanda, echipat cu costum de protectie, este in cea de-a patra zi de voluntariat in orasul Parma, ca sofer de ambulanta.''Cand totul a fost anulat cu rugby-ul din cauza coronavirusului, m-am intrebat cum as putea ajuta chiar si fara abilitati medicale. Am gasit loc la Crucea Galbena care avea un serviciu de transport pentru medicamente si produse alimentare pentru persoanele in varsta''.Insa, dupa ce o zi a livrat masti, mancare si retete medicale, puternicul jucator de linia a treia a echipei Zebre a fost trimis chiar in ''mijlocul bataliei''.''A trebuit sa transfer pacienti testati pozitiv de la un spital din zona la altul. Am ajutat la caratul targilor, la impins carucioare cu cei care nu se puteau deplasa, am tinut aparatele de oxigen'', a explicat el.Mbanda precizeaza ca 95% din structurile spitalicesti sunt dedicate pacientilor cu coronavirus. ''Daca oamenii ar vedea ce am vazut eu in spitale nu ar mai exista nicio coada in fata supermarketurilor. S-ar gandi de doua, trei sau patru ori inainte de a pleca din casa'', a adaugat rugbystul in varsta de 26 de ani.''Am vazut oameni de toate varstele conectati la aparatele cu oxigen, medici si asistente care erau in garda de 20 sau 22 de ore si care nu au dormit un minut si care incercau sa se odihneasca un pic ziua urmatoare'', a povestit jucatorul.Maxime Mbanda a tinut sa precizeze ca va continua sa ajute, cat timp se va simti in stare: ''Atata timp cat voi avea putere, voi continua. Sunt aici si raman aici. Atata timp cat exista o urgenta, eu voi fi acolo''.