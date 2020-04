Un sportiv din Namibia multumeste Guvernului Romaniei: Ma simt norocos

Ziare.

Helarius Kisting joaca rugby la CSM Baia Mare, dar conducerea clubului l-a bagat in somaj tehnic.El se simte norocos ca este ajutat de statul roman in aceasta perioada, dupa ce clubul sau l-a anuntat ca nu-i mai poate plati salariul."Ma simt norocos pentru ca, dupa ce totul s-a inchis, am intrat in somaj tehnic si inca mai primesc o suma de bani pentru perioada urmatoare din partea autoritatilor.Sunt in izolare de aproape o luna si este o provocare din punct de vedere mental, mai ales pentru cei carora le placea sa stea afara. Le transmit oamenilor din Namibia sa ia in serios aceasta situatie. Stiu ca suntem tineri si vrem sa iesim, dar trebuie sa ne protejam si sa-i protejam pe cei din jurul nostru. Stati acasa, stati in siguranta. Virusul nu se misca, noi miscam virusul, asa ca daca stam acasa virusul nu se mai poate misca", a afirmat sportivul namibian pentru NBC Helarius Kisting mai are contract cu clubul din Baia Mare pana in decembrie 2021.C.S.