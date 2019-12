Un sportiv roman a fost suspendat 4 ani pentru dopaj

Ziare.

Hihetah (28 ani), nascut la Londra, a fost suspendat de Agentia britanica antidoping (UKAD) dupa ce a furnizat o proba de urina in urma unui antrenament efectuat in februarie, iar in aceasta au fost decelati metaboliti ai unor substante interzise, precum stanozolol, metandienona si tamoxifen.Hihetah, care joaca pe postul de aripa la Hull Rugby Union Football Club, din National League 2 North, a pus testul pozitiv pe seama unui supliment alimentar contaminat.Internationalul roman a pretins ca a ingerat substantele prin intermediul unei bauturi pe care i-a dat-o un prieten la o sala de sport din Londra, in perioada Craciunului in 2018, de aici rezultand proba pozitiva de urina furnizata doua luni mai tarziu."Vedem tot mai multe cazuri in care sportivii incalca regulamentele antidoping si pretind contaminarea cu o substanta interzisa printr-un supliment ingerat'', a afirmat directorul executiv al UKAD, Nicole Sapstead.''E important pentru sportivii de orice nivel, unde e posibil, sa acorde mai multa atentie nutritiei, iar daca simt ca au nevoie de suplimente sa ceara sfatul unui dietetician sau al unui medic'', a mai spus Sapstead, care a mentionat ca sportivii trebuie sa fie mai atenti la folosirea suplimentelor alimentare, deoarece nu exista garantii ca acestea nu contin substante interzise.Suspendarea lui Hihetah a fosta datata incepand cu data de 12 iunie, astfel ca el va putea reveni in circuitul sportiv pe 11 iunie 2023.Hihetah, nascut in Anglia din mama romana si tata ghanez, are dubla cetatenie, romana si britanica, el debutand pentru nationala de rugby in XV a Romaniei in 2013, intr-un meci cu Italia A, castigat de ''Stejari'' cu 26-13, succes care le-a adus titlul International Rugby Board Nations Cup.In 2017, Hihetah a debutat pentru nationala de rugby in VII a Romaniei. El a fost capitanul echipei care a castigat Rugby Europe Men's 7s Grand Prix, anul trecut, in Lituania.Peste 30 de jucatori de rugby au fost sanctionati de UKAD pentru dopaj in acest an.