Magnus Carlsen, campionul mondial la sah, invins surprinzator de un tanar de 16 ani in finala unui puternic turneu

Ziare.

com

Pe numele sau Alireza Firouzja, pustiul din Asia l-a invins uluitor pe marele Carlsen, supranumit de multi " Mozart al sahului", cu scorul de 8.5-7.5.Partida a durat 90 de minute, iar la finalul acesteia, tanarul iranian a incasat suma de 14.000 de dolari. La finalul jocului din ultimul act, Carlsen l-a laudat pe mai tanarul sau adversar, spunand despre el ca este "incredibil de puternic".Carlsen e liderul mondial la zi in clasamentul FIDE, campion mondial in acelasi timp si la sah clasic, si la sah rapid si la blitz.Iranianul Firouzja este pe locul 21 mondial.Firouzja nu mai reprezinta insa Iranul in competitiile mondiale, ci participa din partea Federatiei Internationale de Sah, avand in vedere ca si-a parasit tara natala pentru a evita restrictiile impuse din punct de vedere politic de regimul autoritar din statul asiatic.