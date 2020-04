O arbitra din sah se teme sa se intoarca in tara natala: Cum a fost surprinsa la o partida

Ziare.

Shohreh Bayat a primit critici puternice pentru ca a aparut cu parul descoperit la partida din luna ianuarie si de atunci nu s-a mai intors acasa, scrie CNN."Eu nu cred in hijab. De fapt, il urasc!", a afirmat Bayat pentru CNN Ea a mentionat ca Federatia de Sah din Iran i-a transmis ca ar trebui sa-si ceara scuze.Arbitra a refuzat insa acest lucru si nu s-a mai intors in Iran de teama sa nu fie pedepsita drastic.Ea a mers in Marea Britanie si a cerut azil politic in aceasta tara, unde vrea sa inceapa o noua viata."Cand locuiesti in Iran, trebuie sa respecti aceste lucruri care te ranesc, care nu te reprezinta. Nu este usor, tot timpul te simti nesigur, esti nefericit purtand lucruri pe care nu le doresti. Acum nu trebuie sa port hijabul, nu trebuie sa pretind ca sunt musulmana, pot fi doar ceea ce eu sunt", a adaugat arbitra.C.S.