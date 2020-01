Mare surpriza in etapa secunda de la Turneul celor 4 Trambuline

Ziare.

Pe 1 ianuarie am avut parte de o etapa de senzatie in Germania la Garmish Partenkirschen, incheiata cu o imensa surpriza. Norvegianul Marius Lindvik s-a impus dupa ce a incheiat calificarile pe locul 35. Lindvik a egalat in prima zi a anului 2020 recordul trambulinei (143,5 metri), performanta reusita anterior de Simon Amman.In mansa secunda, acelasi Marius a sarit 136 de metri, performanta care i-a asigurat primul loc.Pe locul secund a incheiat Carl Geiger din Germania, iar podiumul a fost incheiat de polonezul David Kubacki. S-a incheiat astfel seria fabuloasa de cinci victorii consecutive a lui Ryoyu Kobayashi, niponul incheind competitia de la Garmisch pe locul 4 doar.Dupa primele doua etape din Turneul celor 4 Trambuline, ambele in Germania disputate, la Oberstdorf si Garmisch, iata clasamentul general:La inceputul turneului, favoritul numarul 1 era Ryoyu Kobayashi, urmat de Stefan Kraft si de Kamil Stoch.Urmatoarele doua etape vor avea loc in Austria, la Innsbruck si Bischofshofen, intre 3 si 6 ianuarie.