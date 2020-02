O competitie sportiva majora, afectata de coronavirus

Ziare.

com

"La ora actuala, Cortina este confirmata ca gazda a competitiei, fara public", a precizat Markus Waldner, directorul probelor masculine din cadrul FIS, chestionat de postul SVT."Acest lucru se poate schimba in urmatoarele zile", a avertizat insa oficialul Federatiei internationale.Finalele Cupei Mondiale urmeaza sa aiba loc intre 18 si 22 martie, in statiunea din Dolomiti, in nordul Italiei, tara europeana cea mai afectat de noul coronavirus, cu aproximativ 400 de cazuri de infectare si 12 decese.In nordul Italiei, 52.000 de oameni din 11 localitati au fost plasati in carantina strica din cauza Covid-19, care a afectat 40 de tari si a ucis 50 de persoane, contaminand aproape 2.800 de persoane. In China, unde a aparut noul coronavirus, sunt in prezent 78.000 de persoane infectate si cel putin 2.178 de morti.