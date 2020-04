O sportiva de top se retrage pentru a se dedica profesiei de medic

Ziare.

"Sunt gata sa-mi petrec timpul intr-un mod diferit si sa pun in prim plan definitivarea studiilor medicale. De aceea anunt ca ma voi retrage de la echipa nationala", a spus norvegianca, mentionand ca pandemia de coronavirus i-a aratat cat de importanta este medicina.Jacobsen mai are inca un an pentru a-si finaliza studiile.In varsta de 33 de ani, ea a castigat titlul mondial la sprint in 2007 si are un aur olimpic si doua medalii de aur la Mondiale in competitiile de stafeta.