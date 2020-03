Retragere importanta in lumea sportului

Ziare.

"A fost o experienta extraordinara, aventura vietii. Tot ceea ce sunt astazi, eu datorez schiului. Dupa 15 ani de la prima mea cursa in Cupa Mondiala, eu pot sa spun fara regret ca am dat totul", a spus sportiva.Provenita dintr-o familie de campioni (mama sa Hanni Wenzel - dubla campioana olimpica, tatal sau Harti Weirather - campion mondial, unchiul sau Andreas Wenzel - dublu medaliat olimpic), specialista probei de slalom super-urias a cucerit bronzul la PyeongChang in 2018 si argintul la Mondialele de la Saint-Moritz din 2017.Tina Weirather mai are in palmares doua globuri de cristal la super-urias (2017 si 2018) si 41 de prezente pe podium, intre care noua victorii in Cupa Mondiala.