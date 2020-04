Sportivul care a trait izolat peste 40 de ani in padure: A murit la 95 de ani

Ziare.

Este vorba despre Lars Theodor Jonsson, un fost medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de schi , in proba de 4 x 10 KM.Lars Theodor Jonsson a luat decizia de a se izola intr-o padure din nordul orasului Stromsund la finalul anilor '40.El a trait in izolare pentru mai bine de 40 de ani, pana in 1991, cand s-a mutat intr-un azil de batrani. Fostul schior a murit in 1998, la varsta de 95 de ani.Pia Hellertz, un fost prieten al lui Jonsson, a dezvaluit ca acesta a luat decizia de a se izola in padure deoarece era batjocorit."A devenit o legenda a schiului, dar a fost batjocorit pentru fizicul sau. L-am vizitat in coliba sa din padure. Era plina de hartii si de lucruri pe care le aduna. Abia era posibil sa intri in acea coliba. Pe pat se aflau o multime de ziare vechi", a povestit Herlitz, conform Afton Bladet In padure, Jonsson a inceput sa vorbeasca cu pasarile, care devenisera cele mai bune prietene ale sale.Povestea lui Jonsson este faimoasa in Suedia, iar despre viata lui s-au realizat cateva documentare.In plus, coliba in care a trait pentru mai bine de 40 de ani, a fost mutata din padure si transformata in muzeu.In plus, intr-un subsol au fost gasite numeroase trofee pe care acesta le castigase in cariera.C.S.