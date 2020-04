Un fost sportiv, gasit mort dupa un an de zile: Nimeni nu l-a cautat in tot acest timp

Ziare.

Decesul a survenit in urma cu un an, insa cadavrul sau a fost descoperit abia acum, conform Corriere.it In varsta de 61 de ani, Furio Lescarini a fost dupa retragere instructor de schi El era singur, nu avea frati, iar parintii sai au decedat.Cadavrul sau a fost descoperit dupa ce un prieten mai vechi l-a sunat, dupa cateva luni, sa il intrebe ce mai face.Dupa primele apeluri esuate, el a devenit suspicios si a facut o plangere la politie.Astfel, politia din localitatea Tagiacozzo a descoperit cadavrul sau, la aproximativ un an distanta de la deces.C.S.