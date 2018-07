Ana Maria Popescu obtine argintul la Campionatele Mondiale de scrima

Ziare.

A fost o finala pierduta cu 13-9 de catre sportiva noastra in varsta de 33 de ani.Prima parte a fost una dominata de romanca, care a terminat primele 3 minute cu un avans minim insa, 3-2, ducandu-se apoi si la 4-2 in debutul partii secunde.A fost momentul in care italianca si-a ridicat nivelul, a facut 7-6 si apoi a tot inceput sa conduca pe tabela, pana la final.La 10-8, Popescu a avut un moment in care putea reveni, a facut o tusa de 9-10, dar aici s-a terminat totul.Popescu, fosta Branza, ramane fara titlul de campioana mondiala individuala in palmares, are insa 2 medalii de aur cu echipa, este multipla campioana europeana si recent campioana olimpica la Rio 2016 cu echipa, singurul aur atunci al delegatiei noastre.16.32: 11-9 si din pacate doar 33 de secunde ramase..16.31: 9-10, mai este 1 minut si 27 de secunde!16.29: Navarria face 10-8 si pare favorita la aur.16.29: 8-9, e tusa dubla acum..16.28: Incepe mai bine Mara, este 8-7, sunt foarte multe emotii acum pe plansa..16.25: Conduce pentru prima data in meci Navarria, 7-6.16.24: 6-6, egaleaza situatia sportiva din Italia.16.23: 5-3, tusa dubla acum, Ana e calma, e stapana pe situatie, e in control.16.22: 4-2 Ana, se duce in premiera la 2 tuse avans.16.18: 2-1 Ana, e la timona acestei finale.16.16: Inceput bun pentru Ana, 1-0, trebuie sa fie foarte atenta in fata agilei Navarria.16.12: Incep emotiile pentru noi, cele doua sportive sunt prezentate si intra acum pe plansa!15.50: S-a anuntat ora exacta a finalei, Popescu, 33 de ani, va da piept cu Navarria la ora 16.10.15.46: Va fi prima finala Mondiala individuala din cariera Anei.15.41: Puteti citi mai jos cronica completa a intalnirii:15.29: Ana Popescu face 13-13 de la 11-13 cu 4 secunde inainte de final!15.27: 11 egal si mai avem 1 minut si 3 secunde pe ceas.15.26: 10-9 Popescu, mai sunt mai putin de 2 minute pe ceas, cat de aproape este Ana!15.22: 8-7, conduce Ana pe finalul partii secunde.15.21: 7-7, semifinala e foarte stransa!15.19: 6-5, doua puncte la rand facute de sportiva din America de Nord.15.18: 5-4 Ana, conduce pentru prima data in joc sportiva noastra.15.15: 3-2 pentru Hurley, ramane cu un mic avantaj sportiva din SUA.15.14: 2-1 pentru americanca, inceput echilibrat de meci, nimeni nu risca.15.10: Ana Maria si Hurley intra pe plansa, ne pregatim de marea lupta!15.08: Navarria castiga cu 15-8 si ea va fi oponenta Ana Mariei Popescu, daca aceasta va castiga semifinala sa cu Hurley.15.05: Se joaca acum prima semifinala, intre Navarria din Italia si Staehli din Elvetia, conduce cu 8-3 sportiva din Peninsula.14.12: Partida LIVE o puteti urmari si pe acest link Este o semifinala importanta pentru Ana Maria, care a acumulat in cariera sa 6 medalii la Campionatele Mondiale, dintre care 2 de aur, ultima in 2011 alaturi de echipa care avea sa triumfe si la JO 2016 de la Rio, in singurul aur pe care Romania l-a bifat atunci.Pana acum, Popescu a avut un parcurs perfect in China, cu 4 victorii in 4 meciuri, iar toata povestea o puteti citi mai jos:Chiar daca va pierde partida cu Hurley, Popescu are asigurata medalia de bronz.Campionatele Mondiale de scrima nu sunt televizate in Romania.