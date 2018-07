Ana Maria Popescu se califica dramatic in finala Campionatului Mondial, dupa o tusa in ultima secunda

Ziare.

Popescu a castigat in mod dramatic o semifinala cu Courtney Hurley din Statele Unite, o semifinala in care cu 4 secunde inainte de finis era condusa cu 13-11, a egalat la 13 si cu 92 de miimi inainte de terminarea ceasului, a reusit tusa decisiva.In marea finala care va fi programata tot duminica, la o ora ce va fi ulterior anuntata de organizatori, Popescu va da piept cu italiana Navarri, care a invins-o in careul de asi pe elvetianca Staehli.Popescu are deja cucerite 6 medalii in cariera sa la Campionatele Mondiale, dintre care 2 de aur, ultima in 2011 cu echipa.Ana Maria Popescu are in palmares si doua medalii mondiale de bronz individuale, in 2002 si 2011.Finala Anei Maria Popescu va fi transmisa LIVE pe Ziare.com.