Cum se simte Ana-Maria Branza, autoizolata acasa, dupa ce mai multe spadasine asiatice au fost testate pozitiv la COVID-19

"Dragilor, avand in vedere ultimele noutati, materialele din presa sportiva si data fiind situatia actuala, tin sa va anunt ca atat eu, cat si colegele din lotul national si cei din echipa tehnica suntem bine. In cursul zilei de astazi am fost informati de catre @FIE- International Fencing Federation de cazul sportivilor asiatici testati pozitiv pentru COVID-19. Desi suntem adversari pe plansa, in aceste momente le transmitem ganduri bune si refacere rapida", a scris scrimera romana in reteaua de socializare."Am urmat cu strictete recomandarile @Federatia Romana de Scrima si am contactat #DSP - eu am fost mai putin norocoasa si n-am prins un apel telefonic, dar am trimis e-mail si voi insista in perioada imediat urmatoare, desi sunt convinsa ca sunt solicitati peste limita! De cand am revenit in tara, am decis sa raman in casa, cu foarte mici exceptii. Desi n-am prezentat niciun simptom pana in acest moment si pe toata perioada competitiei de la Budapesta nu am intrat in contact direct cu vreunul dintre sportivii in cauza, am hotarat ca asa este mai sanatos, atat pentru mine, cat si pentru ceilalti", a precizat Ana-Maria Branza, subliniind ca nu va mai comenta pe aceasta tema.Un numar de 18 scrimeri romani, 8 spadasine si 10 spadasini, si 6 tehnicieni intra in autoizolare dupa ce au participat in perioada 6-8 martie la Cupa Mondiala de la Budapesta, unde mai multi sportivi au fost testati pozitiv la coronavirus, potrivit unui comunicat dat publicitatii, vineri, de Federatia Romana de Scrima.La feminin am fost reprezentati la Ana-Maria Popescu (locul 17), Greta Veres (16), Amalia Tataran (98), Bianca Benea (110), Alexandra Predescu (141), Claudia Naboiu (144), Adela Danciu (189), Raluca Sbarcia (208), iar la masculin au evoluat Mario Persu (locul 122), Adrian Dabija (127), Adrian Ciprian Szilagyi (183), Alin Sbarcia (218), Lucian Ciovica (247), Liviu Dragomir (249), Alin Mitrica (257), Mihail Oprea (268), Victor Vilceanu (275), Daniel Gavrilut (286), potrivit site-ului FIE."Federatia Internationala de Scrima a notificat azi Federatia Romana de Scrima si toate forurile nationale care au avut reprezentanti la Cupa Mondiala de spada de la Budapesta, intre 6-8 martie 2020, ca mai multi scrimeri sud-coreeni si chinezi care au concurat in Ungaria au fost testati pozitiv la virusul COVID - 19. Sportivii au fost testati la intoarcerea in Asia, dar, conform comunicatului primit de la FIE, numele acestora nu au fost dezvaluite, precizandu-se ca cei mai multi dintre acestia sunt asimptomatici. In consecinta, in regim de urgenta, Federatia Romana de Scrima a notificat sportivii care au participat pentru Romania la acesta competitie. La Budapesta au fost prezenti 18 sportivi romani: 8 spadasine si 10 spadasini. Alaturi de ei au facut deplasarea si 6 tehnicieni", precizeaza comunicatul FRS.Sportivilor si tehnicienilor le-au fost transmise recomandarile Federatiei Internationale de Scrima, "sa intre de urgenta in autoizolare la domiciliu, sa se testeze impotriva virusului COVID-19, sa acorde atentie simptomelor in familiile lor, prietenilor si persoanelor din anturaj, in special ale celor in varsta, care au si alte probleme de sanatate".FR Scrima a recomandat tuturor persoanelor care au facut deplasarea la Budapesta sa anunte telefonic Directia de Sanatate Publica."Federatia Romana de Scrima a luat act de situatia nationala inca de saptamana trecuta, respecta hotararile autoritatilor si a oprit din 9 martie 2020 toate competitiile de pe teritoriul Romaniei. Din 12 martie 2020 au fost intrerupte si antrenamentele comune la nivelul loturilor olimpice si nationale, precum si la CNOPT, CNOPJ, BOPJ. Tuturor componentilor loturilor de mai sus li s-a modificat si adaptat planul de pregatire astfel incat sa poata fi facuta individual, acasa, sub directa indrumare a antrenorilor. Medicii loturilor verifica telefonic starea de sanatate a tuturor sportivilor si o prezinta antrenorilor. Tehnicienii informeaza conducerea FR Scrima asupra starii de sanatate si a stadiului pregatirii. Mentionam ca starea de sanatate a tuturor scrimerilor din loturi este foarte buna", se mai arata in comunicatul FR Scrima.