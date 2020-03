Dificultatile cu care se confrunta Ana Maria Branza, aflata in autoizolare

Ziare.

com

Ana-Maria Popescu nu prezinta niciun simptom al coronavirusului, dupa ce mai multe spadasine asiatice au fost testate pozitiv la COVID-19 in urma Cupei Mondiale de la Budapesta, la care a participat si scrimera romana."Oameni buni, va multumesc pentru ganduri si mesaje. Sunteti minunati. Dragi jurnalisti, va multumesc pentru interes... sper ca acesta sa ramana la cote inalte si cand aceasta criza va fi istorie si ne vom intoarce plini de elan in competitii. Asa cum va spuneam si ieri, ma simt foarte bine si incerc sa ma adaptez situatiei", a scris sportiva romana in mesajul sau."Inainte de fiecare asalt imi stabilesc un plan. Imi cunosc adversarii de multa vreme si i-am tot studiat, asa ca stiu cum sa abordez fiecare lupta. Cu toate acestea, de multe ori (de cele mai multe ori), oricat de bun ar fi planul meu, adversarul nu raspunde asa cum ma astept si atunci nu-mi ramane decat sa ma adaptez. Da, acum ne luptam cu un adversar 'venit de nicaieri' pe care reusim pas cu pas sa-l deslusim, dar lucrurile nu se intampla peste noapte. Tocmai de aceea, in aceasta perioada, cuvantul de ordine pentru mine este ADAPTARE", a adaugat campioana olimpica.Cum toate competitiile au fost suspendate pentru o perioada de 30 de zile, spadasina incearca sa isi adapteze antrenamentul si sa se mentina in forma, antrenorul Gabriel Ghita trimitandu-i zilnic programul de antrenament."Sunt deja in a 9-a zi de stat in casa si trebuie sa recunosc faptul ca mai am momente cand as vrea sa ies la plimbare, dar imi este pur si simplu rusine sa ma plang de acest lucru, atata timp cat sunt oameni a caror datorie este sa mearga si sa se expuna in fiecare zi pentru a ne fi noua bine! Recunostinta si apreciere pentru voi toti. Multumim!", a transmit Ana-Maria Popescu (ex-Branza).Scrimera isi ocupa timpul gatind, citind si ... pictand, dupa cum marturiseste: "In restul timpului... pot deja sa ma laud ca am inceput sa gatesc zilnic (adica sa-i stau in picioare d-lui Popescu) si stiva de carti de pe noptiera incepe sa scada drastic (m-as bucura sa stiu ce cititi voi in aceasta perioada), am scos trusa de pictura de la naftalina si am realizat ca nu m-a lovit vreun talent ascuns intre timp, dar macar ma relaxeaza. Am o casa curata si geamuri care sclipesc (abia astept sa ploua), am toate hainele ordonate (de aproape imi e mila sa mai scot vreun tricou ca sa nu le deranjez), am limitat accesul la internet/telefon (si n-am murit din asta). Plus, mai sunt atatea si atatea lucruri de facut...""Acum sa nu intelegeti ca mi-as dori in vreun fel sa se prelungeasca nebunia asta, dar incerc doar sa imi ocup timpul si sa raman pozitiva. Bineinteles, acasa! Ramaneti cu bine! Aveti grija de voi si de oamenii dragi", a conchis Ana-Maria Popescu.Un numar de 18 scrimeri romani, 8 spadasine si 10 spadasini, si 6 tehnicieni intra in autoizolare dupa ce au participat in perioada 6-8 martie la Cupa Mondiala de la Budapesta, unde mai multi sportivi au fost testati pozitiv la coronavirus, potrivit unui comunicat dat publicitatii, vineri, de Federatia Romana de Scrima.La feminin am fost reprezentati la Ana-Maria Popescu (locul 17), Greta Veres (16), Amalia Tataran (98), Bianca Benea (110), Alexandra Predescu (141), Claudia Naboiu (144), Adela Danciu (189), Raluca Sbarcia (208), iar la masculin au evoluat Mario Persu (locul 122), Adrian Dabija (127), Adrian Ciprian Szilagyi (183), Alin Sbarcia (218), Lucian Ciovica (247), Liviu Dragomir (249), Alin Mitrica (257), Mihail Oprea (268), Victor Vilceanu (275), Daniel Gavrilut (286), potrivit site-ului FIE."Federatia Internationala de Scrima a notificat azi Federatia Romana de Scrima si toate forurile nationale care au avut reprezentanti la Cupa Mondiala de spada de la Budapesta, intre 6-8 martie 2020, ca mai multi scrimeri sud-coreeni si chinezi care au concurat in Ungaria au fost testati pozitiv la virusul COVID - 19. Sportivii au fost testati la intoarcerea in Asia, dar, conform comunicatului primit de la FIE, numele acestora nu au fost dezvaluite, precizandu-se ca cei mai multi dintre acestia sunt asimptomatici. In consecinta, in regim de urgenta, Federatia Romana de Scrima a notificat sportivii care au participat pentru Romania la acesta competitie. La Budapesta au fost prezenti 18 sportivi romani: 8 spadasine si 10 spadasini. Alaturi de ei au facut deplasarea si 6 tehnicieni", precizeaza comunicatul FRS.Sportivilor si tehnicienilor le-au fost transmise recomandarile Federatiei Internationale de Scrima, "sa intre de urgenta in autoizolare la domiciliu, sa se testeze impotriva virusului COVID-19, sa acorde atentie simptomelor in familiile lor, prietenilor si persoanelor din anturaj, in special ale celor in varsta, care au si alte probleme de sanatate".FR Scrima a recomandat tuturor persoanelor care au facut deplasarea la Budapesta sa anunte telefonic Directia de Sanatate Publica."Federatia Romana de Scrima a luat act de situatia nationala inca de saptamana trecuta, respecta hotararile autoritatilor si a oprit din 9 martie 2020 toate competitiile de pe teritoriul Romaniei. Din 12 martie 2020 au fost intrerupte si antrenamentele comune la nivelul loturilor olimpice si nationale, precum si la CNOPT, CNOPJ, BOPJ. Tuturor componentilor loturilor de mai sus li s-a modificat si adaptat planul de pregatire astfel incat sa poata fi facuta individual, acasa, sub directa indrumare a antrenorilor. Medicii loturilor verifica telefonic starea de sanatate a tuturor sportivilor si o prezinta antrenorilor. Tehnicienii informeaza conducerea FR Scrima asupra starii de sanatate si a stadiului pregatirii. Mentionam ca starea de sanatate a tuturor scrimerilor din loturi este foarte buna", se mai arata in comunicatul FR Scrima.