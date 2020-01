Medalie de aur pentru Ana Maria Popescu la Cupa Mondiala de scrima

Ziare.

Popescu a castigat finala Grand Prix-ului din Qatar dupa ce a invins-o in finala pe italianca Mara Navarria. A fost 15-9 pentru campioana noastra, care nu a lasat nici o clipa senzatia ca poate pierde acest ultim act din tarile arabe.Mara Navarria este campioana mondiala de la individual, din 2018, de la Wuxi, China.Ana Maria a inceput fabulos acest sezon 2020, dupa ce la inceputul anului a obtinut medalia de argint la Cupa Mondiala de la Havana, Cuba, ajungand apoi pe locul 1 in clasamentul mondial la spada , proba in care evolueaza.Campioana noastra a adunat 176.000 de puncte si a depasit-o pe chinezoaica Lin Sheng (161.000 puncte).Sportiva de la CSA Steaua este acum foarte aproape de calificarea la JO 2020 de la Tokyo, eveniment care are loc in luna august in Japonia.