Un sportiv de top al Romaniei se retrage: "Dragoste cu forta nu se poate"

Ziare.

com

''Din pacate, acum catva zile Dolniceanu a facut cerere pentru renta viagera si atunci cu 1 ianuarie 2020 nu va mai participa la competitii. Mi-a spus ca nu mai poate continua psihic aceasta calificare si din cauza unei uzuri care isi spune cuvantul. As fi dorit sa-si incheie cariera la olimpiada, dar dragoste cu forta nu se poate'', a declarat Marius Florea, presedintele FR de Scrima, pentru AGERPRES.Accidentarile din ultima perioada la glezna, care l-au impiedicat sa revina la cel mai bun nivel al sau si uzura acumulata, l-au determinat sa se opreasca, pe ultima suta de metri a calificarilor pentru JO 2020. Ultima lui competitie a fost Cupa Romaniei la sabie, de la inceputul lunii decembrie, in care s-a clasat pe primul loc, dupa ce l-a invins in finala pe Razvan Ursachi, unul dintre tinerii de mare perspectiva.Sabrerul iesean a castigat aurul mondial cu echipa la 22 ani, in 2009, primul titlu mondial din istorie pentru echipa de sabie a Romaniei, iar la 25 ani cucerea argintul olimpic la Londra, alaturi de Rares Dumitrescu, Florin Zalomir si Alexandru Siriteanu. Dupa retragerea colegilor sai, Dolniceanu a devenit liderul noii echipe de sabie, printre care se numara Alin Badea, Ciprian Galateanu sau Iulian Teodosiu. Tiberiu mai are in palmares trei medalii de bronz mondiale si un aur european la individual. La JO 2016, el s-a clasat al cincilea la individual, la o editie care nu a cuprins si proba de sabie pe echipe.