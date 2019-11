Ana-Maria Popescu (ex-Branza) a castigat Cupa Mondiala la spada

Ziare.

Popescu (ex-Branza), campioana olimpica la Rio cu echipa, a trecut in primul tur de Katrina Lehis (Estonia), cu 15-14, apoi a dispus de Courtney Hurley (SUA), cu 15-9, in optimi s-a impus cu 15-7 in fata sud-coreencei Sera Song, in sferturi a invins-o pe italianca Nicol Foietta, cu 15-5, iar in semifinale a castigat cu 15-14 in fata chinezoaicei Yiwen Sun.Pe locul al treilea s-au clasat doua chinezoaice Yiwen Sun si Mingye Zhu.Celelalte romance s-au clasat astfel: Greta Veres - locul 87, Amalia Tataran - 91, Denisa Barosan - 126, Alexandra Predescu 169, Bianca Benea - 179.