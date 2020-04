A murit unul dintre cei mai mari sportivi din istorie

Ziare.

Fostul sportiv leton a castigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1968, la aruncarea sulitei.Cu patru ani inainte, Lusis a castigat bronzul, iar la Jocurile Olimpice din 1972 si-a trecut in palmares si o medalie de argint.A stabilit doua recorduri mondiale, iar Federatia Internationala de Atletism l-a numit, in 1987, cel mai bun aruncator al sulitei din toate timpurile.In 2014 a fost introdus in Hall of Fame-ul Federatiei Internationale de Atletism.I.G.