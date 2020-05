Anunt oficial: Reincepe sportul in Romania! Conditiile comunicate astazi

Sportivii nu mai pot parasi cantonamentele

Stroe a mentionat ca primele sporturi care isi vor putea relua antrenamentele sunt cele individuale."Dupa data de 15 mai, activitatea sportiva va putea reincepe gradual. Pentru inceput se vor relaxa masurile restrictive pentru sporturile individuale in aer liber si pentru antrenamentele sportivilor profesionisti.Propunerea nostra pentru INSP se aplica unor sporturi precum alpinism , caiac, canotaj atletism , echitatie, golf, tenisul, tir cu arcul, tir sportiv, yachting-ul si asa mai departe. Propunerea noastra contine o serie de masuri generale, ce tin de distanta intre persoane si de respectarea unor masuri de igiena. Daca vom putea trece la urmatorul nivel, vom ajunge inclusiv la desfasurarea despre competitii", a afirmat Stroe intr-o conferinta de presa.In ce priveste sporturile de echipa, Stroe a mentionat care sunt conditiile care trebuiesc indeplinite."Sportivii vor trebui sa stea intr-un regim inchis si sa-si desfasoare intreaga activitate in conditii controlate. Fiecare club care doreste sa inceapa antrenamentele trebuie sa dispuna de o baza proprie sau uz exclusiv cu spatii de cazare, bucatarie, spatii medicale, terenuri sau sali de antrenament. Baza sportiva are nevoie de personal administrativ izolat prin rotatie in ture minime de 14 zile.In interiorul bazei sportive de cantonament vor exista masuri clare pentru terenuri, vestiare, bucatarie si zonele medicale. Trebuie asigurate toate echipamentele de protectie, dar si spatii pentru cei suspecti de Covid-19. Fiecare participant va trebui sa-si asume sub semnatura ca va respecta ordinele", a explicat Stroe.De asemenea, Stroe a anuntat ca sportivii nu se vor putea antrena inca din prima clipa impreuna. Mai intai vor fi izolati 14 zile, apoi testati, pentru ca ulterior sa reia antrenamentele in grupuri mici si abia in ultima faza in grupuri totale."Sportivii vor trebui sa stea 14 zile in izolare totala, iar la iesire vor trebui testati. Doar cei care au rezultatul negativ si nu prezinta simptome vor fi admisi in bazele de cantonament desemnate. Procurarea si plata acestor teste trebuie asigurata de fiecare club sau federatie sportiva. Transportul sportivilor si al antrenorilor de acasa spre locul de cantonament se va face de preferinta cu propriul automobil.Triajul va fi efectuat zilnic de medic. Fiecare jucator va avea o fisa in care vor fi notate zilnic temperatura si simptome daca prezinta. Daca exista simptome, i se va interzice prezenta la antrenament. La fiecare inceput de saptamana este programata o vizita medicala. Sportivii si antrenorii nu vor parasi baza sportiva pe durata cantonamentului. Singura exceptie este vizita medicala obligatorie", a incheiat Stroe.C.S.