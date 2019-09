Campioanele europene au revenit in Romania: "Am demonstrat ca suntem cele mai bune"

Ziare.

Eliza Samara, liderul formatiei noastre, spune ca "tricolorele" au demonstrat din nou ca sunt cele mai bune din Europa si a marturisit ca se gandeste deja la un al treilea titlu consecutiv la urmatoarea editie."Am demonstrat iar ca suntem cele mai bune. Meciul cu Portugalia a fost unul foarte greu, nu greu. Foarte. Cel mai greu a fost sa ne stapanim emotiile, presiunea. Pentru mine cel mai greu meci a fost cel din semifinala, cu Polonia, pentru ca antrenorul polonez este antrenorul meu si jucatoarea este cu mine in echipa, si ma cunosteau bine", a declarat Eliza Samara, la Telekomsport Viorel Filimon, antrenorul echipei noastre, si-a felicitat elevele dupa acest succes istoric."E o medialie foarte grea si au muncit fetele foarte mult ca sa o castige. In finala, fetele s-au autodepasit, fiecare si-a stiut scopul, intram si castigam fiecare meci si nu mai avem treaba mai departe. Asa s-a si intamplat", a conchis Filimon.Echipa nationala feminina a Romaniei a cucerit din nou medalia de aur la Campionatele Europene de tenis de masa, dupa o finala castigata in minimum de seturi, scor 3-0, in fata nationalei din Portugalia, la Nantes, in Franta.Este al doilea titlu continental consecutiv castigat de romance, dupa cel obtinut in urma cu doi ani in Luxemburg.