Capitala ramane in continuare fara patinoar de competitie, dupa ce Firea a reziliat contractul pentru Flamaropol

Primarul Gabriela Firea sustine ca a luat decizia rezilierii contractului din cauza intarzierilor majore in constructie."Primaria Municipiului Bucuresti a luat decizia rezilierii contractului de lucrari la Patinoarul Flamaropol, intrucat lucrarile la acest obiectiv de investitii au inregistrat intarzieri majore, iar constructorul nu a luat masuri pentru remedierea situatiei.Inca de anul trecut Primaria Municipiului Bucuresti a solicitat antreprenorului transmiterea unui program de executie revizuit, justificarea intarzierilor inregistrate, modalitatile de recuperare a acestora, cu precizarea ferma a masurilor si resurselor ce urmeaza a fi utilizate, insa, desi au existat numeroase intalniri intre reprezentatii PMB si constructor, acesta nu si-a asumat nici un termen.Urmeaza expertizarea lucrarilor executate, stabilirea restului de executat, precum si lansarea procedurilor de achizitie publica pentru finalizarea obiectivului de investitii.Vom face toate demersurile astfel incat sa terminam acest patinoar cat mai repede posibil, iar bucurestenii sa aiba un patinoar modern, la standarde europene", a transmis Firea prin intermediul unui comunicat remis joiPrimaria mai spune ca "lucrarile la Patinoarul Flamaropol, incepute in anul 2017, sunt executate in proportie de 35%. Au fost finalizate lucrarile de fundare, pentru corpurile de cladire A, B, C si D si lucrarile de suprastructura ale Corpului A, cu exceptia etajului tehnic."Termenul de finalizare a lucrarilor era ianuarie 2021, insa se vorbea despre devansarea acestuia pentru a fi "prins" in finalul de mandat al Gabrielei Firea.In conditiile in care trebuie evaluat ce s-a facut pana acum, apoi licitat restul lucrarii, patinoarul va fi gata, foarte probabil, dupa 2021.Singurul patinoar competitional de langa Bucuresti care functioneaza este, in momentul de fata, cel construit de Ion Tiriac in zona Otopeni.M.D.