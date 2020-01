Ce federatii primesc cele mai mari finantari de la MTS in anul olimpic 2020

Ziare.

Ca urmare a numarului mare de sportivi calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar si a rezultatelor inregistrate in 2019, Federatia Romana de Canotaj primeste cea mai mare suma, mai exact 10.000.000 de lei, cu 300.000 mai putin fata de anul trecut.Urmatoarea in clasamentul finantarilor de la bugetul de stat este Federatia Romana de Handbal, cu 7.850.000 de lei, fata de 10.000.000 lei in 2019, iar pe pozitia a treia se afla Federatia Romana de Atletism - 7.000.000 de lei, in scadere fata de 8.500.000 de lei in 2019.In total, suma cu care Ministerul Tineretului si Sportului finanteaza federatiile sportive in 2020 este de 132.200.000 de lei, in conditiile in care asociatiile nationale au primit in anul precedent 132.267.000 de lei.Bugetul total al MTS pentru anul 2020 este de 570.507.000 lei.Separat, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) va fi finantat de la bugetul de stat in anul olimpic 2020 cu suma de 69.600.000 de lei, fata de 69.025.000 in anul 2019.Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, luni, ca bugetul impartit federatiilor va fi completat in luna septembrie cu banii din taxele pe alcool si tutun."Este un an de o importanta majora pentru sportul romanesc, dar am incredere ca vom pune bazele unei relansari pe termen lung a sportului. Am incercat pe final de an sa intregim bugetul activitatii destinat sportului. Intr-un context bugetar extrem de dificil, pentru ca se incearca a se acoperi multe gauri lasate de fosta guvernare, am reusit sa obtinem pentru MTS un buget sensibil egal cu cel din 2019. Bugetul initial este de 132.200.000 de lei din care am retinut 10%, conform legii finantelor publice, pana la rectificarea bugetara. Iar acesti bani vor fi alocati ulterior. In plus, am reusit sa readucem sportului banii rezultati din taxele pe alcool si tutun, care vor completa din luna septembrie bugetul existent", a afirmat ministrul."In anii precedenti au existat dezechilibre in impartirea banilor la nivelul federatiilor. Iar in executia bugetara de anul trecut se vede clar ca unele federatii nu au avut suficienti bani pentru a incheia anul, iar altele au returnat bani in luna decembrie. Din acest lucru am invatat, iar noi credem ca anul acesta nu se va mai intampla o asemenea situatie. Comisia care a analizat cererile de finantare a functionat dupa niste criterii clare si bine definite, existente in metodologia MTS. Nu a existat niciun fel de parti-pris si nu vreau sa aud cat timp sunt eu aici de impartirea subiectiva a banilor. Va asigur ca tot ce s-a lucrat este si va fi transparent. Mi-as fi dorit o reforma privind finantarea federatiilor, iar anul acesta vom lucra la o cu totul alta filosofie. Dar am preluat mandatul fix cand MTS era in plin proces de constructie bugetara. Iar apoi m-am gandit ca o interventie abrupta in finantare in contextul anului olimpic ar fi putut pe undeva sa perturbe planurile si asteptarile federatiilor pe anul 2020. Astfel ne-am gasit in situatia de a eficientiza un proces deja existent, dupa care sportul romanesc si-a facut planul pentru anul 2020", a spus adaugat Stroe.Ministerul Tineretului si Sportului a declarat eligibile 63 de federatii sportive nationale din cele 68 care au depus cerere de finantare pentru anul 2020. Comisia de evaluare din cadrul MTS care a analizat solicitarile a stabilit ca federatiile de tenis, aikido, go, hochei pe iarba si pescuit sportiv nu indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru finantare in 2020.