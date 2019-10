Cine e Gabriel Toncean, nominalizat pentru preluarea ministerului Sportului: Il are idol pe Arnold Scharzenegger

Ziare.

"Nu pot sa spun ca sunt prieten cu Arnold Schwarzenegger, dar ne vedem anual. Avem o intalnire anuala la Barcelona , la o competitie la care vin 1.500 de sportivi si de obicei vineri seara, in ultimii trei ani, ne-am rezervat pentru noi si pentru familie. Este idolul meu din copilarie si unii pasi, pastrand proportiile, si scriu cu litere mari pastrand proportiile, au coincis si cu viata mea. Dar e mult. El a fost guvernator in doua mandate. Intr-adevar, toti avem idolii nostri, dar cred ca pana la urma trebuie sa fim stapanii propriului caracter, care sa ne duca acolo unde ne dorim si sa avem teluri in viata. Si eu chiar am teluri", a declarat Toncean.Oficialul FRCF s-a aratat onorat de nominalizarea sa pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului."Pot sa spun ca pe mine ma onoreaza aceasta nominalizare. Am muncit mult in ultima perioada si voi munci in continuare. Ce sa zic, sansele sunt ale fiecaruia si cred ca domnul Ludovic Orban va lua cea mai buna si cea mai inteleapta decizie, indiferent daca e cu mine sau fara mine", a spus Gabriel Toncean, care este consilier al presedintelui PNL , Ludovic Orban.Intrebat ce parere are despre varianta comasarii Ministerului Tineretului si Sportului cu Ministerul Educatiei Nationale, Toncean a spus: "Din punctul meu de vedere, cea mai buna decizie care s-ar lua ar fi cea pe care presedintele o ia. Sigur are calculele lui, aici trebuie sa gandim si din punct de vedere al bugetului, si ceea ce ne permitem, iar din punct de vedere sportiv cred ca lucrurile ar trebui sa mearga intr-o directie buna. Si avand in vedere ca Partidul National Liberal lucreaza cu profesionisti, sunt sigur ca rezultatele vor fi pe masura".Referitor la variantele de alcatuire a noului Guvern si data la care ar putea fi votat, Toncean a spus ca depinde de negocierile care se vor purta in perioada urmatoare."Din punctul meu de vedere, vreau sa va spun ca politica mea va ramane sportul. Cei care se ocupa de politica stiu cel mai bine cand va putea trece noul Guvern, ei stiu pasii si negocierile facute. Eu nu fac decat sport si tot ce pot pentru sport. Cum am facut si in cadrul Federatiei Romane de Culturism si Fitness", a mai spus Gabriel Toncean.