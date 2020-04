Cristiano Ronaldo, invins de Caster Semenya

Ziare.

Ca parte a provocarii "Cupa livingului" promovata de Nike pentru a stimula realizarea de exercitii fizice de la domiciliu in timpul carantinei generate de pandemia de coronavirus, alti sportivi sponsorizati de marca americana de echipament sportiv printre care Ansu Fati, Vinicius Jr sau Lieke Martens, au incercat sa-l invinga pe starul portughez, dar atleta sud-africana Caster Semenya a fost cea care a lasat in urma recordul lui Cristiano Ronaldo Semenya s-a laudat pe profilul ei de Instgram ca poate face 176 de abdomene in 45 de secunde.