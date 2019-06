Dakarul Romaniei, gata de start: Concurentii parcurg 500 de kilometri intr-o singura zi!

Ziare.

Printre cei care vor fi prezenti la startul festiv din Vadu Pasii, judetul Buzau, se numara fossti concurenti in Raliul Dakar, Africa Eco Race sau PanAfrica Rally.La editia din acest an a competitiei organizate sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv vor veni sportivi si din Italia, Bulgaria, Israel, Emiratele Arabe Unite, Serbia si Cehia. Concursul va acoperi nu mai putin de 500 de kilometri, urmand sa se desfasoare pe raza judetelor Buzau si Braila."Este o prezenta record si ne bucuram sa vedem un interes atat de mare din partea concurentilor, mai ales ca unii dintre ei au o experienta uriasa. Desfasurarea de forte pentru ca acest raliu sa fie perfect este una imensa si se va vedea pe traseul special amenajat", a spus Maurizio Bordon, organizatorul acestei etape, care face parte din Campionatul National de Rally Raid.Romanian BAJA este o competitie unica prin faptul ca se parcurg in regim de raliu 500 de kilometri in maximum 24 de ore, exact ca la o etapa Dakar. Prin tipologia, imaginea si dificultatea ei este o cursa foarte rapida si dificila pentru ca contine diferite tipuri de traseu cu drumuri pe campii, dealuri, paduri, munti si sol acoperit cu nisip.Parcul service pentru Romanian BAJA va fi amenajat in Piata Daciei din Buzau. Vineri dupa-amiaza, la ora 16:30, se va desfasura prologul in localitatea Vadu Pasii, iar sambata dimineata, la ora 7, se va da startul competitiei in Piata Daciei din Buzau, urmand ca linia de finis sa fie amenajata la Berca.